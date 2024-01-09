مصرع طفل وإصابة شابين جراء انقلاب "توكتوك" في شمال أسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، بينما اصيب شابين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب "توكتوك" عند كوبرى قرية السلسلة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب توكتوك عند كوبرى قرية السلسلة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 2 شباب آخرون.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وللعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وانتقل الضباط بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نتائج المعاينة والتحريات

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن بيانات المتوفى والمصابين إثر حادث انقلاب التوكتوك هم كلًا من: عبدالله اشرف عبدالاه، يبلغ من العمر 12 سنة، وكانت إصابته كسور الجمجمة، وتوفي بعد دخولة المستشفى، وعبدالرحمن حسن بكري، عمره 17 سنة، وإصابته كسر مفتوح بالساق اليسرى، وفهد محمد حسن، عمره 17سنة، وإصابته جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

واستقبلت مستشفى كوم أمبو المصابين إثر حادث انقلاب التوكتوك، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات الأسعاف لتلقي العلاج اللازم.، بينما تمت اجراءات نقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم أمبو، وذلك بعد معاينتها فى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.