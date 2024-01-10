الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

وفاة أوكرانية.. أسماء ضحايا ومصابي حادث "صحراوي أسوان"

الحادث
الحادث

توفيت سيدة أوكرانية الجنسية من المصابين بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي في أسوان، مساء اليوم الأربعاء، رافعة عدد الوفيات إلى اثنين، مع 14 مصابًا بينهم آخرى أوكرانية الجنسية وسودانيين أيضًا. 

وتوصلت "الدستور" لبيانات الضحايا والمصابين إثر وقوع حادث التصادم عند قرية بنبان بمركز دراو، شمال محافظة أسوان، والمتوفيين هم “مالتي اتشوك دلفا”، عمرها 65 سنة، أكرانية الجنسية، ومصرية مجهولة الهوية عمرها 65 سنة، توفيت بعد نقلها إلى المستشفى". 

أسماء المصابين بحادث أسوان

المصابون في الحادث من من الجنسيات الأجنبية هم تيتيانا ملتى اتشوك، عمرها 37 سنة، وإصابتها جرح قطعي واشتباه كسر باليد اليمنى، أوكرانية الجنسية، ومجهولة الهوية، عمرها 37 سنة، حالتها غيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، سودانية الجنسية، ومحمد يحى بكر، عمره 38 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.

وبيقية المصابين كالتالي: آية يوسف حسين، عمرها 21 سنة، وإصابتها الآم بالظهر، وشهاب أشرف عبدالحميد، عمره 24سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف وجرح بالجبهة، وشقيقه محمد أشرف عبدالحميد، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، وصبرى جمال عبدالمنعم، عمره 40 سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمود عبدالمجيد حسان، عمره 57 سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد مصطفى عبدالله، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وأحمد على حسين، عمره 21سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالجبهة. 

كما أصيب مصطفى إبراهيم جمعة، عمره 23 سنة، وإصابته كدمات بالصدر والساقين، وعبدالحميد عبدالله عبدالحميد، عمره 55سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم ومحمد أحمد عثمان، عمره 43 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، إيمان جمال أبوالحسن، عمرها 23 سنة، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم.

 

حادث تصادم الطريق الصحراوي بنبان أسوان

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