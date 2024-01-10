إصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم بأسوان

أصيب 15 شخصا بينهم 2 أجانب، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث للمعاينة والفحص وتبين أن العدد الأولي للمصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى يبلغ 15 شخصا، منهم 2 أجانب أوكرانيين الجنسية.

وجاري التحري حول أسباب الحادث، ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.