محافظ أسوان يتابع تنفيذ 21 مشروعًا بقرية وادي عبادي ضمن "حياة كريمة"

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وتلافي جميع الملاحظات المرصودة وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

جولة تفقدية لمتابعة المشروعات

من جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بقرية وادى عبادى بمركز إدفو بإجمالي 21 مشروعًا يستهدف خدمة 24 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 31 قرية فرعية ونجع وتابع.

وأشار إلى أنه تم تفقد 6 مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء وتوسيع وصيانة عدد 3 مدارس، وأيضًا إنشاء مكتب للبريد ومجمع للخدمات، بجانب إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.

كما أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، بأنه تم تفقد عدد 9 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 90 % إلى 97 % وتضم مشروعات إنشاء المجمع الزراعى وعدد 2 مركز شباب، بجانب 4 مشروعات خاصة بخطوط ومحطات المياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أنه تم أيضًا عدد 6 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 52% إلى 85% وهى تضم مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة ومركز للشباب، علاوة على إنشاء محطة للمعالجة الثلاثية ومحطتين للرفع.

وأشار السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، فضلًا عن إعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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