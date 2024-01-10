الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

عطية: جاهزون لاستقبال ضيوف الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اللقاء
اللقاء

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوف الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والتى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل. 

 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان. 

 

 

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أن مهرجان أفلام المرأة سيكون له طابع خاص هذا العام من خلال الإعداد والتنظيم الجيد والمتميز له لإخراجه بالشكل المشرف والراقى. 

 

وأكد محافظ أسوان، أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون عروس المشاتى فى ثوبها الجديد بعد ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها المحافظة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية. 

 

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح إضافة هامة وحدثًا سنويًا لصناعة السياحة ينتظره أهالى المحافظة فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده عروض الأفلام، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة بمشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان فى ورش المهرجان المتنوعة والتى حققت نجاحات كبيرة فى الدورات السابقة. 

 

فيما وجه محمد عبد الخالق، وحسن أبو العلا خالص شكرهم وتقديرهم للواء أشرف عطية على رعايته ودعمه اللا محدود لإنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق أهدافه ورسالته السامية بشكل رائع، ومتابعته لكافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم، وتذليل أى عقبات بفكر ورؤية مستنيرة، مؤكدين أن محافظة أسوان تعتبرًا شريكًا رئيسيًا فى هذا الحدث الفنى والثقافى الذى ينقل للعالم صورة حضارية وحقيقية عن أهالى أسوان الذين يقدرون الفن والثقافة. 

 

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محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة استعدادات قضايا المرأة إبريل القادم

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