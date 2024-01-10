الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محليات أسوان تجري إزالة للتعديات ورفع الإشغالات وتنفذ أعمال النظافة العامة

ازالة التعديات
ازالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

 

ويتكامل مع تنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات، والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء. 

 

جهود الوحدات المحلية 

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 60 طنا من التراكمات بمنطقة شرق المدينة بداية من طريق ترعة بواخر حتى نهاية الكوبرى، وخاصة أنه يتم استثمار المساحات الناتجة من أعمال التغطية للترعة فى خلق بيئة نظيفة. 

 

كما تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طرق المحطة شرق المؤدى إلى طريق مرسى علم، وجرد مدخل الغنيمية، والمدخل الشمالى، مع جرد الأتربة فى الشوارع والمناطق الداخلية، فضلًا عن تغيير الصناديق بإجمالى 40 صندوق جديد فى المسار السياحى، مع رفع التراكمات والأتربة بشكل يومى من المدينة، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمواسير المياه. 

 

وفى نفس الوقت تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة العامة شارك فيها العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات المختلفة، والتى شملت ٣ لوادر و٢ زاحف و٤ سيارات نقل، بالإضافة إلى سيارات الأهالى وذلك بمناطق المدخل الجنوبى بطول ٤ كم من الغنيمية حتى إدفو، بالقطاع الأول ومداخل المحطة شرق والمدخل الشمالى والمدينة. 

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية الكفور بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمساحة 175 م2. 

 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بإزالة حالتى تعدى لبناء مخالف بمساحة 4550 م2، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقة الشيخ تاج، وأمام الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تسوية الأتربة لمواقع الحفر بمشروع الصرف الصحى بالشارع الرئيسى لتسهيل حركة المواطنين والمركبات على الوجه الأكمل.

الوحدات المحلية أسوان إزالة التعديات رفع الإشغالات أعمال النظافة

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