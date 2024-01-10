انطلاق حملة التوعية بأهمية تنظيف الأسنان في أسوان

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، فعاليات الحملة التوعوية بأهمية تنظيف الأسنان، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وتأتي الحملة تحت شعار "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، وتستهدف الأطفال في المقام الأول من مختلف المراحل العمرية.

وتتضمن الحملة، تنظيم ندوات تثقيفية للأطفال، حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة للميادين الرئيسية، وأماكن تجمع المواطنين.

كما يتم أيضًا إجراء الكشف الطبي على المواطنين، والذي شمل فحص الأسنان، وقياس مستوى السكر وضغط الدم، وتستمر الحملة حتى 22 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن تلك الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتعزيز صحة الفم والأسنان.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف أيضًا توعية المواطنين بأهمية زيارة طبيب الأسنان بانتظام، للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة