الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: استكمال خطة الرصف بشوارع إدفو

رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وفى هذا الشأن، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارٍ استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف لإظهار البانوراما الجمالية بالشكل اللائق أمام المواطنين والزائرين للمحافظة من الأفواج السياحية. 

ولفت إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة؛ من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل. 

بينما أوضح المهندس أحمد الملوانى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/ 2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه. 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بالعديد من الشوارع والطرق بمدينة إدفو، والتى من بينها شوارع الشادر والمشرحة والمهاجرين، مع استكمال أعمال الرصف بطريق السلايمة والسباعية. 

رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
رصف الشوارع بأسوان
الأجهزة المعنية تطوير عواصم المدن المدن الكبرى المشروع القومي

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