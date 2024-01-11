الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق فى مقتل شخصين لخلاف على قطعة أرض بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، مساء اليوم الخميس، إثر مشاجرة على قطعة أرض أملاك الدولة، وذلك بقرية المنار بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثمانين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص على قطعة أرض أملاك الدولة، مما أسفر عن مقتل شخصين إثرها، وذلك بقرية المنار التابعة لدائرة المركز. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وانتقل ضباط المباحث بمديرية أمن أسوان لمعاينة موقع المشاجرة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية الموجودين بها، والقبض على أطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبيَّن أن المشاجرة أسفرت عن مقتل "أ.ع.ح." مقيم بمدينة كوم أمبو، "ط.م.ج"، من محافظة قنا، وذلك بسبب الخلاف على قطعة أرض. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

مقتل شخصين مشاجرة قطعة أرض مشرحة الجهات الامنية

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