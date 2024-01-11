الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: اهتمام كبير من الرئيس السيسى بأبنائه من ذوى الهمم

الفعاليات
الفعاليات

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمشاركين من ذوي القدرات الخاصة بإجمالي 250 شابًا وفتاة لقطار الشباب ضمن الفوج الأول للمشروع القومي لرحلات "اعرف بلدك"، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه أجهزة الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

حضر اللقاء الدكتورة هدى أبوضيف، عضو مكتب "قادرون باختلاف" بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، وناصر سليم مدير المديرية بالمحافظة. 

وفى كلمته، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن سعادته بتواجده مع أبنائه من ذوى الهمم من 11 محافظة هي: الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى إطار ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، والذى يحرص على تكثيف وتعدد الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية والثقافية فى جميع الاتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا من الشباب الواعد.

الدولة حريصة على إعداد وتأهيل ذوي الهمم

 وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على إعداد وتأهيل أبنائنا من ذوى الهمم ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، ومواكبة متغيرات العصر من أوجه التطور التكنولوجى فى مختلف نواحى الحياة، وهو ما تشهده الجمهورية الجديدة بما يساهم فى حصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولا سيما النماذج المشرفة والقادرة باختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل. 

وقال عطية إن أبناءنا من ذوى القدرات الخاصة يتحلون بالإرادة والعزيمة الصلبة، ولهذا يبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم، وفى أسوان نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع واستثمار هذه المواهب، وليكونوا بذلك علامات بارزة ومضيئة فى كل المجالات ونسعى دومًا لدمجهم فى المجتمع. 

وأكد السعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا. 

وتضمنت فعاليات اللقاء، والذى بدأ بالسلام الوطنى، وتقديم آيات من القرآن الكريم، وتكريم محافظ أسوان لمنسقى مكاتب "قادرون باختلاف" بالمحافظات المشاركة، والتقاط الصور التذكارية معهم، وسبق ذلك تقديم "قادرون باختلاف" العديد من الفقرات الفنية عن الفن التعبيرى للفرح النوبى والفلكور البشارى، وكذا فقرة غنائية لريم محمد، وفقرة المعاصر بعنوان "الحلم".

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
لقاء محافظ أسوان رحلات قطار الشباب اعرف بلدك

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

ضبط محام قادم من السعودية بـ1250 قرصا مخدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا