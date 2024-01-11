محافظ أسوان: اهتمام كبير من الرئيس السيسى بأبنائه من ذوى الهمم

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمشاركين من ذوي القدرات الخاصة بإجمالي 250 شابًا وفتاة لقطار الشباب ضمن الفوج الأول للمشروع القومي لرحلات "اعرف بلدك"، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه أجهزة الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر اللقاء الدكتورة هدى أبوضيف، عضو مكتب "قادرون باختلاف" بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، وناصر سليم مدير المديرية بالمحافظة.

وفى كلمته، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن سعادته بتواجده مع أبنائه من ذوى الهمم من 11 محافظة هي: الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى إطار ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، والذى يحرص على تكثيف وتعدد الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية والثقافية فى جميع الاتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا من الشباب الواعد.

الدولة حريصة على إعداد وتأهيل ذوي الهمم

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على إعداد وتأهيل أبنائنا من ذوى الهمم ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، ومواكبة متغيرات العصر من أوجه التطور التكنولوجى فى مختلف نواحى الحياة، وهو ما تشهده الجمهورية الجديدة بما يساهم فى حصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولا سيما النماذج المشرفة والقادرة باختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل.

وقال عطية إن أبناءنا من ذوى القدرات الخاصة يتحلون بالإرادة والعزيمة الصلبة، ولهذا يبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم، وفى أسوان نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع واستثمار هذه المواهب، وليكونوا بذلك علامات بارزة ومضيئة فى كل المجالات ونسعى دومًا لدمجهم فى المجتمع.

وأكد السعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا.

وتضمنت فعاليات اللقاء، والذى بدأ بالسلام الوطنى، وتقديم آيات من القرآن الكريم، وتكريم محافظ أسوان لمنسقى مكاتب "قادرون باختلاف" بالمحافظات المشاركة، والتقاط الصور التذكارية معهم، وسبق ذلك تقديم "قادرون باختلاف" العديد من الفقرات الفنية عن الفن التعبيرى للفرح النوبى والفلكور البشارى، وكذا فقرة غنائية لريم محمد، وفقرة المعاصر بعنوان "الحلم".

الفعاليات