محافظ أسوان: نواجه أى فساد أو خلل بشكل رادع وحازم

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالعمل بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة خارج الصندوق، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية بحيث نكون جميعًا على قدر المسئولية، لكوننا نعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية احتياجاته ومطالبه أولًا بأول، وتحقيق التكاتف والتلاحم والتعاون بين الجهاز التنفيذى بروح الفريق الواحد بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، للوصول إلى مزيد من حجم الإنجازات فى كافة قطاعات العمل العام، وتكريم المتميزين، ومحاسبة المقصرين من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتشديد الرقابة التموينية لتوفير السلع المختلفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع مواجهة أى فساد أو خلل بشكل رادع وحازم.

كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذى.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

تفاصيل الاجتماع

وخلال الاجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى، وتكريم القائمين على تنفيذ مشروع رائدات الأعمال المنزلية، والذى حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروعات الخضراء الذكي، بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023 /2024 باعتمادات مالية 680.9 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 68%، فضلًا عن استعراض المستهدفات لخطة العام المالى القادم 2024 /2025 بإجمالى 85 مشروع، وبتكلفة 739.7 مليون جنيه يتم تنفيذها فى 6 برامج تضم مشروعات التنمية الحضرية والريفية، والنقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفنى.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تحتاج لمزيد من تكثيف الجهود، وإسراع وتيرة العمل لمواصلة تحقيق سلسلة النجاحات بالمشروعات المختلفة الجارى العمل فيها، وخاصة المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " حتى يجنى المواطن ثمار هذه الجهود بشكل يلبى مطالبه واحتياجاته وتحسين مستوى معيشته على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتى ستنطلق مرحلتها الأولى فى 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، وهو الذى يتكامل بالتعامل الفورى مع أى منشآت حكومية أو عقارات إسكان آيلة للسقوط، وسرعة تنفيذ الإخلال والإزالة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أى أضرار.

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع البؤر الساخنة، ووضع الحلول العاجلة والجذرية للمشاكل المختلفة بعيدًا عن أى مسكنات.

وكلف أن يتم تحقيق التكامل والتنسيق بين إدارات المرور والمواقف لتغليظ العقوبات على أى مخالفات لخطوط السير المختلفة للتصدى بشكل رادع لأى تكدس أو تزاحم، وخاصة فى أوقات الذروة، ومواصلة تحرير المحاضر، والالتزام بالتعريفة، وضبط المخالفات، وخاصة أن شهر ديسمبر الماضى شهد ضبط 417 مخالفة لخطوط السير، وأكثر من 3700 دراجة وسيارة بدون لوحات معدنية، وهو الذى يتوازى مع تسهيل حركة جرارات القصب أثناء الدخول لمصانع السكر.

ووجه أشرف عطية بالتعامل السريع مع أي مكاتبات يتم إرسالها من مسئولى المحليات بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا تنفيذ أعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة ومراجعة مصادر الرى والحفاظ على المسطحات الخضراء.

وشدد على التنسيق بين إدارات المراسى والنقل النهرى والمسطحات والرى لمراجعة كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى قام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بتقديم الشكر والتقدير لمحافظ أسوان لتلبية أى مطالب يتم عرضها، ووضع الحلول الجذرية لها.