"حياة كريمة" تتفقد معدلات تنفيذ 20 مشروعًا بوادي النقرة في أسوان

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان، إلى قيام وحدة "حياة كريمة" بمواصلة المرور الميداني لتفقد 20 من المشروعات بقرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة والتي تشمل 5 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 18 ألف مواطن ومواطنة.

وأكد أن المرور الميداني شمل تفقد 12 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 99% إلى 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعي ووحدة الإسعاف ووحدة الإطفاء، بجانب 8 مشروعات خاصة بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى تفقد عدد 8 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 64% إلى 75% وتضم مشروعات إنشاء محطة للمعالجة و3 محطات رفع صرف صحى، علاوة على مشروعات رصف طرق، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى والفايبر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير شبكات الكهرباء.

الاستماع لمطالب الأهالي

كما أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، بأنه خلال الجولة الميدانية تم عقد جلسة استماع لمطالب أهالي قرية البراعم والتي تركزت بقطاعات الصحة والإسعاف والري والبريد والشباب والرياضة.

وتابع السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان، أنه تم حصر جميع المطالب وإعداد مذكره لرفعها للمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية جميع المطالب بالشكل المطلوب، مضيفًا أنه خلال المرور الميداني تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافي كل الملاحظات والمشكلات المرصودة، فضلًا عن الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب التنفيذ والبدء في افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي منتصف الشهر الجاري.