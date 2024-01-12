الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة بأسوان

جهود المحليات
جهود المحليات

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن. 

كما تواصل رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وتقديم الخدمات المتنوعة لتلبية المطالب الجماهيرية. 

جهود الوحدات المحلية  

وفي هذا الإطار، نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بالتنسيق مع إدارة الحدائق، أعمال تقليم وتهذيب الأشجار ونخيل الدوم بعدد من المناطق، مع زيادة المسطحات الخضراء، وذلك لحسن الظهور بالمظهر الراقي اللائق أمام ضيوف المحافظة. 

وتوازى ذلك مع استكمال أعمال الكنس ورفع مخلفات الأشجار، وكذا تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة، ورفع التراكمات بنطاق أحياء جنوب والصداقة الجديدة، بالإضافة إلى رفع 17 حالة إشغال، وتحرير 12 محضر إشغال طريق، وذلك فى حملة إزالات تم تنظيمها بطريق السادات ومنطقة السويقات بحى العقاد. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بإزالة حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بمساحة 150 م2 بنطاق حى وسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وتم كذلك توزيع 22 جهاز عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدنى لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، بإزالة لحالة تعدٍّ عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بمساحة 175 م2 بمنطقة الشيخ تاج بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

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الوحدات المحلية أعمال النظافة تهذيب الأشجار رفع الإشغالات المسطحات الخضراء

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