السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود "قومي المرأة" في تدريب السيدات على ريادة الأعمال

تدريبات ريادة الأعمال
تدريبات ريادة الأعمال بمبادرة حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". 

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بمركزى أسوان ودراو. 

استهداف قرى حياة كريمة 

وفي السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم استهداف مختلف قرى حياة كريمة. 

وتابعت أنه تم تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال واستهدفت 125 من السيدات داخل جمعيات تنمية المجتمع بالقرى المستهدفة. 

ولفتت أنه بالتوازي مع ذلك تم استقبال ذوي الاحتياجات البصرية لقطار الشباب من محافظة الجيزة، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لسكرتارية المرأة تحت عنوان " صحة أفضل للمرأة العاملة لتنمية المجتمع. 

وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، وبحضور المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والري والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس النقابة العامة من مختلف محافظات مصر.

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محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة تدريبات قرى حياة كريمة ريادة الأعمال

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