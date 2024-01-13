جامعة أسوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بشكل منظم

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لامتحانات كليتي العلوم والخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بصحاري، لضمان سير أعمال الامتحانات والعمل على تطبيق كل الإجراءات التنظيمية والإدارية المشددة من خلال المتابعة اليومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، للمتابعة الميدانية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 بكليات الجامعة.

جولة نائب رئيس جامعة أسوان لتفقد الامتحانات



وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، وتأتي المتابعة اليومية من أجل الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وأضاف الدكتور علاء حسن، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، أن كلية العلوم تعد من أقدم كليات الجامعة. كما تضم كلية العلوم 6 أقسام وهي: الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، النبات، والحيوان. وتحتوي الكلية على 13 برنامجًا تعليميًا وهي: رياضيات، وحاسب، وفيزياء وجيولوجيا، وجيوفيزياء، وجيوكيمياء، وكيمياء، ونبات وحيوان، وكيمياء حيوان وكيمياء نبات، كيمياء ميكروبيولوجي. كما تعمل الكلية على اعتماد لائحة الساعات المعتمدة، وستتم إضافة عدد من البرامج المميزة التي تربط بين الدراسة وسوق العمل، مما يسهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد سيد دندراوي، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بدأت في 4 يناير، وستستمر حتى 24 يناير 2024، وأن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون وجود أي شكاوى من الطلاب.

وقام بمرافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الجولة الميدانية الدكتور أشرف إمام، كما كان برفقته الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكات بالجامعة.