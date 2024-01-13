السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة سائح بريطاني بـ"ساحرة الجنوب".. بيتر: استمتعت برحلات "السنوركلينج" وطبيعة أسوان

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة السائحين

أجواء دافئة وأشعة الشمس تملأ جميع الأرجاء، يعد أبرز ما يميز ساحرة الجنوب "أسوان" في الموسم الشتوي عن أي بلد آخر، حيث تتباين طبيعة الطقس فيها وتحديدًا خلال فترة النهار مما يجعلها قبلة جاذبة للعديد من السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم.

 

ومع حلول فترة النهار يتوافد العديد من السائحين للتنزه على كورنيش النيل والاستمتاع بالمناظر الجمالية والهواء النقي، بالإضافة إلى أنهم يفضلون التقاط الصور التذكارية أيضًا التي توثق زيارتهم لمدينة أسوان

 

ويتشوق عدد كبير من السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم لزيارة أسوان بعد مشاهدة صور المعالم الأثرية التى تضمها المدينة، بجانب المناظر الطبيعية الرائعة التي تتمتع بها، حيث تكون بالموسم الشتوى مثل لوحة فنية مبهرة يود كل منهم رؤيتها عن قرب والعيش في أجوءها الدافئة نظرًا لانتشار أشعة الشمس والعديد من الوسائل الأخرى التى تساعدهم على الاستمتاع بأوقاتهم خلال العطلة.

 

وحاورت "الدستور" أحد السائحين بريطاني الجنسية أثناء تنزهه على شارع كورنيش النيل في أسوان

 

يقول بيتر، سائح بريطانى الجنسية، وتحديدًا من لندن، إنه وصديقه توافدا للاستماع بالأجواء الشتوية الرائعة فى أسوان، وحرصا على التنزه بكورنيش النيل خلال الفترة الصباحية نظرًا للطقس الجميل والدافئ فى هذا التوقيت، والمناظر الطبيعة المذهلة.

 

وأضاف لـ"الدستور" أنه قبل توافده إلى أسوان هو والمجموعة التي بصحبته زار مدينة الغردقة واستمتع كثيرًا بإجراء تجربة رحلات السنوركلينج وهي الغوص تحت المياه ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك.

 

وأوضح أن رحلته في مصر بشكل عام بدأت بزيارته للغردقة وبعدها توجه إلى مدينة الأقصر ثم إلى أسوان عبر رحلات البواخر السياحية، ووصل يوم الأربعاء الماضي، وتشمل رحلته في أسوان 4 أيام، وتضمن البرنامج السياحى للرحلة زيارة المعالم الأثرية بجانب استمتاعه بالتنزه على كورنيش النيل.

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جولة سياحية كورنيش النيل أسوان سائح بريطانى المناظر الطبيعية الموسم الشتوي

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