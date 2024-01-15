الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد "جنوب الوادى القابضة للبترول" يُهنئ محافظ أسوان بمناسبة العيد القومى (صور)

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد شركة جنوب الوادي القابض للبترول، برئاسة المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس الإدارة، ومرافقيه من نواب رئيس الشركة، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ 53. 

تهنئة محافظ أسوان 

وقدم رئيس شركة جنوب الوادى التهنئة لمحافظ أسوان بهذه الذكرى، ونقل للمحافظ تحيات وتقدير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متمنيًا لمحافظة أسوان مزيد من التقدم والإزدهار. 

جدير بالذكر أن بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ 53، والتى تتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة. 

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى، مؤكدًا على إستمرار ومواصلة هذا التحدى والإصرار لتحقيق وإستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية التى تشهد حاليًا طفرة ونقلة نوعية للتطوير فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان على المستويين الدولى المحلى. 

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى، وأيضًا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد، وإستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بإفتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

IMG-20240115-WA0073
IMG-20240115-WA0073
محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة عيد أسوان القومي السد العالي الاحتفال

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين