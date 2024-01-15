وفد "جنوب الوادى القابضة للبترول" يُهنئ محافظ أسوان بمناسبة العيد القومى (صور)

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد شركة جنوب الوادي القابض للبترول، برئاسة المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس الإدارة، ومرافقيه من نواب رئيس الشركة، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ 53.

تهنئة محافظ أسوان

وقدم رئيس شركة جنوب الوادى التهنئة لمحافظ أسوان بهذه الذكرى، ونقل للمحافظ تحيات وتقدير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متمنيًا لمحافظة أسوان مزيد من التقدم والإزدهار.

جدير بالذكر أن بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ 53، والتى تتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى، مؤكدًا على إستمرار ومواصلة هذا التحدى والإصرار لتحقيق وإستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية التى تشهد حاليًا طفرة ونقلة نوعية للتطوير فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان على المستويين الدولى المحلى.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى، وأيضًا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد، وإستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بإفتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.