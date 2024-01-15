احتفالًا بالعيد القومي.. حوار بين محافظ أسوان وعددٍ من الأفواج السياحية (صور)

تزامنًا مع احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى وذكرى مرور 53 عامًا على افتتاح “السد العالي” أكبر مشروعات القرن العشرين الهندسي، أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات السياحية، أجرى خلالها، حوارًٍا مع عدد من السائحين واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تابع مستوى النظافة العامة في أنحاء المدينة.

وقام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة على جسم السد العالى، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية الزائرة لأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، وأيضًا لرمز الصداقة.

وبدأت احتفالات عيد أسوان القومى، اليوم الإثنين، بايقاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الشعلة عند رمز الصداقة ورافقه اللواء مجدى سالم مدير الأمن، وذلك تزامنًا مع افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971.

واقتصرت فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى وذكري افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا، على إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة.

كما تم وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض.

وجاء ذلك وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية، مع تقديم العروض الفنية والوطنية والحماسية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضًا الشباب والرياضة.

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