محافظ أسوان: نفتخر بوجود السد العالي وكل الشعب المصري يعلم قيمته

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مصر تحتفل اليوم، بذكرى إنشاء مشروع السد العالي والذي يتزامن مع يوم 15 يناير سنة 1971 وتم افتتاحه بواسطة الرئيس الراحل أنور السادات.



وتابع محافظ أسوان، لا يغيب عن ذاكرتنا الزعيم جمال عبد الناصر، وقراره حول إنشاء السد العالي والتحدي الكبير جدا الذي كان يعيشه المهندسين والعمال والمواطنين المشاركين بالمشروع، لإنشاء السد العالي بهذه العظمة.



وأضاف "عطية" أننا فخورين بوجود السد العالي، ونعلم أن جميع المواطنين يعرفون مدى قيمته ولديهم تقدير له، وبالتالي ارتباط جميع الشعب المصري وحبهم لمحافظة أسوان، حيث إن السد العالي من أسباب حبهم لزيارة للمحافظة.



وأوضح محافظ أسوان أن مشروع السد العالي بالنسبة له هو شخصيا لا يقل بأى حل عما يتم داخل الدولة المصرية من مجهود كبير، ونحن نعتز جدا بالقيادة السياسية والحكمة والمبادرات التي تمت في محافظة أسوان.



وتابع اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان نالت الكثير من تقدير رئيس الجمهورية، سواء في تعويضات النوبة، وحجم المشروعات والمنظومات التي تم تفعيلها ،أبرزها التأمين الصحي الشامل، التحول الرقمي، والذي من خلالها نلاحظ الاهتمام بها في كافة المجالات تحديدا أنها أفضل مشتى عالمي.



وجاء ذلك على هامش احتفالات عيد أسوان القومى وذكرى افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عاما فى 15 يناير 1971.