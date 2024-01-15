الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كيما أسوان" تستهدف حقيق صافي ربح 816 مليون جنيه في يونيو القادم

أرشيفية
أرشيفية

كشف تقرير خاص بتطوير شركة كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على بعض تفاصيل  مشروع الموازنة التقديرية لشركات قطاع الأعمال عن العام المالي 2023/2024.

 

وفقًا للتقرير فإن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 6.8 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، حيث من المستهدف أن تحقق الشركة صادارات بقيمة 4.9 مليار جنيه، وتخطط لتحقيق صافي ربح بنهاية يونيو المقبل بقيمة 816 مليون جنيه.

تعمل الشركة علي تنفيذ خطة طموحة من أجل تطوير المصنع القديم، والعمل علي تنمية الاستثمارات وزيادة الطاقة الانتاجية.

كما تسعي إلى مضاعفة الايرادات والأرباح، حيث نفذت الشركة خطة طموحة خلال الفترة الماضية خاصة انشاء مصنع كيما 2، وهو أكبر مصنع للأسمدة في الصعيد افتتحه الرئيس السيسي، ويساهم في توفير السماد للسوق المحلي، وزيادة صادارت مصر للأسمدة،حيث يمثل هذا التطوير الذي حدث في كيما طفرة صناعية هامة في الشركات الحكومية والمصانع الحكومية الموجودة في صعيد مصر.

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