قطاع الأعمال: جهود الإصلاح أثمرت عن تحقيق 18 مليار جنيه أرباح العام الماضي

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، خاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، منها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يوجد أيضًا تدريب للعاملين في صناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تأتي كمكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال في شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيميائية، تلك الجهود التي تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من ذلك هو تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد في إطار العمل على تنمية الصناعة المحلية وتعظيم الإيرادات من الشركات التابعة والعمل على زيادة صادرات منتجات هذه الشركات وزيادة الربحية الخاصة بها.