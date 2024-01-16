إحالة أب متهم بهتك عرض نجلته في اسوان إلى الجنايات

أمر المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان الكلية، بإحالة خالد م. ح. (محبوس) البالغ من العمر 45 عامًا، وهو عاطل ومقيم في نجع المنصورية بحري بمركز كوم أمبو، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، لاتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض كريمته مع استمرار حبسه.

تفاصيل الواقعة



تفاصيل القضية تكشف عن اعتراف المتهم أمام النيابة بأنه ارتكب جريمة هتك عرض كريمته المجني عليها بالقوة والتهديد، حيث قام بجسر ملابسها واستدلال يده على مناطق حساسة من جسدها، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات، كما تم ضبط بحوزته كميات من مخدر الحشيش الجاف والحشيش والترامادول بقصد التعاطي غير المشروع، وقد تم توثيق ذلك بقائمة شهود الإثبات والأدلة التي أعدها جهاز التحقيق.

وفي إطار التحقيقات، أكدت ربة منزل أن المتهم قام بالاعتداء الجنسي عليها بالقوة والتهديد من خلال جسر ملابسها ولمس أجزاء حساسة من جسدها، وأنه كان يعتاد تعاطي المخدرات مع نية هتك عرضها.

وبناءً على نتائج التحريات الشرطية، تم التأكد من قيام المتهم بارتكاب جريمة هتك عرضها وتعاطي المخدرات.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن تقرير المعمل الجنائي أكد تعاطي المتهم لكميات من مخدر الحشيش النباتي والحشيش الجاف وأقراص الترامادول.

وكانت استقبلت مشرحة إدفو العمومية شمال أسوان، الاثنين، جثة متحللة ومجهولة الهوية، حيث أنه عثر عليها أهالي قرية وادي عبادي كانت بجوار سيارة محروقة، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مركز شرطة إدفو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة متحللة ملقاة بالزراعات داخل قرية وادي عبادى تحديدًا رقم 2 وبجوار الجثة سيارة محروقة، وعلى الفور تم إخطار سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وتبين أن الجثة في حالة تحلل.

ويكثف ضباط مركز شرطة إدفو شمال أسوان جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حولها.