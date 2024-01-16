مجهولون يلقون جثتين أمام مشرحة إدفو

شهدت مشرحة إدفو شمال أسوان، واقعة غريبة، إثر قيام مجهولين بإلقاء جثتين أمامها، وتظهر عليهما إصابات طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وإيداع الجثتين بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثتين أمام المشرحة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى المشرحة لعمل التحريات الأولية، وتبين أن مجهولين تركا الجثتين أمام باب مشرحة إدفو وفروا هاربين بالسيارة التي كانوا يستقلونها.

وتبين أن الجثتين لـ"عاطف ا ا" 38 سنة، من قرية السمطا بقنا، و"محمد ك س" 19 سنة، من نجع سبيل العرب بكوم أمبو بأسوان، وأنهما مصابين بطلقات نارية.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثتين وتبين إصابتهما بطلق ناري وصرحت جهات التحقيق بدخولهما إلى المشرحة، وعرضهما على الطبيب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيقات اللازمة بواسطة النيابة العامة.