الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجهولون يلقون جثتين أمام مشرحة إدفو

ارشيفية
ارشيفية

شهدت مشرحة إدفو شمال أسوان، واقعة غريبة، إثر قيام مجهولين بإلقاء جثتين أمامها، وتظهر عليهما إصابات طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وإيداع الجثتين بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثتين أمام المشرحة التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى المشرحة لعمل التحريات الأولية، وتبين أن مجهولين تركا الجثتين أمام باب مشرحة إدفو وفروا هاربين بالسيارة التي كانوا يستقلونها. 

 وتبين أن الجثتين لـ"عاطف ا ا" 38 سنة، من قرية السمطا بقنا، و"محمد ك س" 19 سنة، من نجع سبيل العرب بكوم أمبو بأسوان، وأنهما مصابين بطلقات نارية. 

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثتين وتبين إصابتهما بطلق ناري وصرحت جهات التحقيق بدخولهما إلى المشرحة، وعرضهما على الطبيب الشرعي. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيقات اللازمة بواسطة النيابة العامة.

العثور على جثتين مشرحة إدفو طلقات نارية الجهات الامنية مجهولين

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

إحالة رئيس حى السلام للمحاكمة بتهمة الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس