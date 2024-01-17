الرقابة والاعتماد بالتأمين الشامل يزور مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة أسوان

استقبلت مستشفيات جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وفد هيئة الرقابة والاعتماد بالتأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان لمتابعة وتفعيل أوجه التعاون بين الجانبين.

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه يجري الاستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل الدولة المصرية على جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن تحرص الدولة المصرية على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وأنه قد سبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحي الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفي الباطنة التخصصي الجديد بالجامعة.

وفي هذا الإطار، استقبل اليوم الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وفد هيئة الرقابة والاعتماد بالتأمين الصحي الشامل بقيادة رئيس الهيئة الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له، كما قام الوفد بزيارة مستشفى الباطنة وتفقد الجودة للتمهيد لاعتماد المستشفى الباطني التخصصي الجديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لدي الهيئة بأسوان.

كما أشاد الوفد بالبنية التحتية والأجهزة الحديثة والمستوى الطبي الفائق وما تمتلك المستشفي الباطني من إمكانيات طبية فائقة لتقديم الخدمه الطبيه بالجوده العاليه لاهالى أسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد طفرة طبية وعلاجية غير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، والتي تعمل علي تغطية كافة فئات المجتمع في تقديم العلاج بصورة مميزة.



وأوضح" الدهشوري" أنه ستقوم هيئة الرعاية الصحية بإقامة ورشة عمل وتدريب للكادر الطبي والإداري وأطقم التمريض من العاملين بالمستشفى الباطني التخصصي لمواكبة منظومة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور محمد صلاح إلى الإمكانيات الطبية التي وصلت إليها مستشفيات جامعة أسوان من تجهيزات عالية المستوي والتي ستكون طفرة طبية بجنوب الصعيد.