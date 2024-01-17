دورة تدريبية جديدة لـ50 إمامًا وخطيبًا بأسوان

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد حسن، مدير الدعوة، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الدعوة بالمديرية، والشيخ عبدالله محمد طه، رئيس شؤون المساجد.

دورة تدريبية لـ50 إمامًا وخطيبًا

وتضمن اللقاء، بحث عقد الدورة التدريبية لعدد 50 إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف أسوان في اللغة العربية بأحدى قاعات كلية الهندسة لمدة 4 أيام والتي ستعقد مع نهاية شهر يناير الجاري.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، بشأن تدريب الأئمة والواعظات، وبحضور الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكات بالجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف، كما سيقوم بالمحاضرة أساتذة متخصصين من جامعة أسوان من كليات دار العلوم والآداب والتربية.