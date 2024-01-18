يسرا في جولة سياحية بمعبد إدفو.. تفاصيل "ساعة ونصف مبهرة" (خاص)

زارت الفنانة المصرية والعالمية يسرا، صباح اليوم الخميس، معبد إدفو الآثري شمال محافظة أسوان، أحد الأماكن السياحية البارزة داخل المحافظة، تزامنًا مع الموسم الشتوي، باعتبار أن أسوان قبلة المشاهير والسائحين في هذا التوقيت.

وحرصت الفنانة يسرا على التقاط الصور التذكارية داخل أروقة معبد إدفو، بالإضافة إلى أن حرص عدد من العاملين داخل المعبد على التقاط الصور برفقتها.

تفاصيل زيارة يسرا لمعبد إدفو

وكشف أسامة إسماعيل أحمد، مدير عام أثار إدفو، أن الفنانة يسرا زارت معبد إدفو الأثري اليوم، ضمن وفد سياحي، وشملت الزيارة الدخول للمعبد واستمعت لتفاصيل حول تاريخه بواسطة مرشد سياحي.

وأضاف لـ"الدستور"، أن يسرا شاهدت جميع أروقة المعبد، الذي يعد من أكمل وأجمل المعابد المصرية من العصر البطلمي، وتجولت داخل البازارات السياحية والتسوق، وغادرت برفقة الوفد السياحي.

وتابع مدير عام آثار إدفو، أن الفنانة يسرا أبدت إعجابها الشديد بالمعبد واستمتعت بالشمس المشرقة والأجواء الشتوية الرائعة بالمحافظة.

ولفت إلى أن زيارة الفنانة يسرا داخل معبد إدفو استمرت حوالي ساعه ونصف تقريبًا.

ويحرص السائحون من مختلف بلدان العالم على زيارة أسوان بعد مشاهدة صور المعالم الأثرية التي تضمها المدينة، بجانب المناظر الطبيعية الرائعة التي تتمتع بها، حيث تكون بالموسم الشتوي مثل لوحة فنية مبهرة يرغبون في رؤيتها عن قرب والعيش في أجوءها الدافئة، نظرًا لانتشار أشعة الشمس والعديد من الوسائل الأخرى التى تساعدهم على الاستمتاع بأوقاتهم خلال العطلة.

يسرا بمعبد ادفو