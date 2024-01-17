لخدمة 55 ألف نسمة.. محافظ أسوان يطلق قافلة "ستر وعافية"

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إعطاء إشارة البدء لإطلاق فعاليات القافلة الشاملة "ستر وعافية"، والتى ينظمها التحالف الوطنى بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم" حيث تستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلًا عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف.

ويستفاد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابعا بقرية الكفور، وجاء ذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورافق محافظ أسوان كل من: الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير المساعد، ومنظمى القافلة من التحالف الوطنى، فضلًا عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية.

خدمات القافلة الشاملة

خلال تفقده لخدمات القافلة قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تسهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة للبسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطني 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتبا لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وآخر لبرنامج ملهم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

جانب من فاعليات قافلة "ستر وعافية" بمحافظة أسوان

جانب من فاعليات قافلة "ستر وعافية" بمحافظة أسوان

جانب من فاعليات قافلة "ستر وعافية" بمحافظة أسوان

جانب من فاعليات قافلة "ستر وعافية" بمحافظة أسوان

جانب من فاعليات قافلة "ستر وعافية" بمحافظة أسوان