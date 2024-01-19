محافظ أسوان يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

ويأتى ذلك ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى، وحتى يجنى سكان المحافظة ثمار هذه الأعمال التى شهدتها زهرة الجنوب خلال الفترة الحالية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، ومسئولو الجهات التنفيذية.

محافظ أسوان يتفقد تطوير مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل

وقد شملت جولة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التى شهدها مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل، وجاء ذلك بحضور عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويضم مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل صالة مكشوفة تسع 1200 كرسى، ومسرحا بمساحة 290 م2، وقاعة فنون تشكيلية، وقاعة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية.

تفقد مشروع "حى اللوتس" السكنى بمنطقة العقاد

ثم قام اللواء أشرف عطية ومرافقوه بتفقد مشروع "حى اللوتس" السكنى بمنطقة العقاد، وما يحتويه من وحدات سكنية بالتجمعين الأول والثانى، ومسجد، ومول اللوتس بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2.

ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا، و4 مكاتب إدارية حيث تم استثماره فى إقامة معرض للسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، لتستكمل البانوراما الجمالية بالحى باللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح مجتمعا عمرانيا حضاريا متكاملا على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

واختتم اللواء أشرف عطية جولته بتفقد مكتبة مصر العامة، والتى أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية باعتبارها أكبر صرح تنويرى ومنارة علمية وفنية لما تشتمله من مكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقى لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية بالمحافظة.

جولة محافظ أسوان