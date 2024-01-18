إصابة شخصين بطلقات نارية بسبب نشوب مشاجرة فى شمال أسوان

شهدت منطقة سبيل الكاب بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، إطلاق نارى كثيف إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل إلى تلقي الأجهزة المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن وقوع مصابين، بطلق نارى أحدهم إصابته بسيطة ورفض الانتقال إلى المستشفى وتم نقل الآخر إلى المستشفى، لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعرفة السبب ما وراء إصابة الشخصين وعمل التحريات الأولية، وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن إصابتهم بطلق نارى.

وتم السيطرة الأمنية على المنطقة وإعادة الهدوء، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.