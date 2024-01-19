لافتتاح مشروعات تنموية.. تفاصيل استعدادات أسوان لزيارة رئيس الوزراء

تستعد محافظة أسوان، لاستقبال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، غدًا السبت، وذلك لافتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية الاستثمارية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ53، والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى.

تصريحات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حول الزيارة

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ستتضمن جولة تفقدية لأهم الأماكن التى ستكون إضافة لمحافظة أسوان، وسوف تبعث الشعور بالفخر للمواطنين.

أضاف اللواء أشرف عطية، أن أبرز هذه الاماكن مكتبة مصر العامة، وممشى أهل مصر، وحجم المشروعات لمبادرات كثيرة مثل حياة كريمة والطاقة الشمسية ومصانع الجرانيت الجديدة التى تم تأسيسها ومشروعات عديدة، وأسوان الجديدة التى تعتبر المستقبل القادم.

تابع: "إحنا عاوزين نطمنكم حتى، وبنقولكم إحنا فعلًا معاكم وشايفنكم ومش واقفين نحل مشاكل ومسكنات، بنحاول نبني الجمهورية الجديدة مع بعض في كل المحافظات، وأسوان أولى المحافظات".

المشروعات التنموية والخدمية

ومن المقرر، أن ضمن الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ53 افتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل، وحتى يجنى المواطنين ثمارها.

ومن أبرز المشروعات التي سيتم إفتتاحها وتشغيلها تجريبيًا: مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وأعمال التطوير والتجميل التى شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس".

أما افتتاحات مشروعات الطرق والكباري التى سيتم افتتاحها ستتضمن التالي: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، والمحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل،و محور وكوبرى دراو، ومشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية.

وجاري تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البري بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة.

وسيتم بالتوازى افتتاح 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما سيتم افتتاح 112 مركزا طبىا ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات

المشروعات