الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إعادة تأهيله.. عرض لفرقتي أسوان والأقصر احتفالا بمسرح "فوزي فوزي"

الفعاليات
الفعاليات

شهد عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضا فينا على مسرح فوزى فوزى احتفالا بافتتاحه، وبحضور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية، عماد فتحى رئيس إقليم جنوب الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وعمداء الكليات بجامعة أسوان.

جاء ذلك احتفالا بافتتاح مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" بأسوان بعد إعادة تأهيله وعقب تفقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتوره وزيرة الثقافة نفين الكيلانى، خلال زيارته التفقدية، أمس السبت، لعدد من المشروعات في محافظة أسوان.


حيث تفقدا معرض فنى لفنانى أسوان ضم أكثر من ٤٠ لوحة فنية لحوالى ٣٠ فنان، تعبر اللواحات عن البيئة الأسوانية.
ثم بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن مسرح فوزى فوزى منذ إنشائه، وتكريم اسم الراحل الدكتور فوزى فوزى، وتسلم التكريم ابنته رشا فوزى.


جرى تقديم عرض فنى لفرقتى أسوان والأقصر للفنون الشعبية بعنوان "أسوان تجمعنا" إخراج الفنان القذافى محمد، كما قدمت كل فرقة عدد من العروض المتميزة تعبر عن البيئة الأسوانية والأقصرية.


يقام مسرح فوزى فوزى على كورنيش النيل قاعة بمدينة أسوان تمت إعادة تأهيله بمساحة ٢٤٠٠م، ويتألف من خشبة المسرح، وصالة تتسع لتشمل ١٢٠٠ كرسى،و يلتحق به صالة لكبار الزوار، وقاعة للفنون التشكيلية، و٤ غرف ملابس لمقدمى العروض الفنية والمسرحية.

 

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
مسرح فوزى فوزى قور الثقافة احتفال عروص فنية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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