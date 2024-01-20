إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

أصيب 4 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي تحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا ما بين الكيلو 90 والكيلو 120، ما أسفر عن إصابة 4، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.