وزير الري يتفقد عدة مشروعات بأسوان

وصل الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، إلى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري.

واستجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم، تفقد الدكتور سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر إسنا الجديدة.

ووجه الوزي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضى الزراعية المجاورة للترعة، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة.

وعقب ذلك، تفقد سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث انهيار به، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية.

كما وجه بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات.

زيارة موسعة

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار أسوان الدولي، في مستهل زيارة موسعة بالمحافظة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، يرافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمحافظة، بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية، حيث رافقه خلال التفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.