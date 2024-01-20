السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الري يتفقد عدة مشروعات بأسوان

زيارة وزير الرى
زيارة وزير الرى

وصل الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، إلى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري.

واستجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم، تفقد الدكتور سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر إسنا الجديدة. 

ووجه الوزي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضى الزراعية المجاورة للترعة، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة.

وعقب ذلك، تفقد سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث انهيار به، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية.

كما وجه بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات. 

زيارة موسعة

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار أسوان الدولي، في مستهل زيارة موسعة بالمحافظة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، يرافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمحافظة، بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية، حيث رافقه خلال التفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وزير الري مشروعات وزارة الري شكاوي المزارعين زيارة تفقدية أسوان

مواد متعلقة

إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

من 20 لـ22 يناير.. محافظ أسوان يُتابع استعدادات إطلاق معرض "أيادى مصر"

محافظ أسوان يتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة الطابية وممشى أهل مصر (صور)

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم تروسيكل وجرار زراعى بأسوان

لافتتاح مشروعات تنموية.. تفاصيل استعدادات أسوان لزيارة رئيس الوزراء

وفد اتحاد نقابات عمال أسوان يهنئ المحافظ بالعيد القومي الـ53

محافظ أسوان يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة

إصابة شخصين بطلقات نارية بسبب نشوب مشاجرة فى شمال أسوان

الأكثر قراءة

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

من هو البلجيكى كارل هويفكينز المرشح الأقرب لتدريب الزمالك؟

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»