من 20 لـ22 يناير.. محافظ أسوان يُتابع استعدادات إطلاق معرض "أيادى مصر"

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد التجهيزات الجارية لإطلاق معرض " أيادى مصر"، والذى سيتم تنفيذه فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الجارى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك في ظل مشاركة واسعة لـ 20 محافظة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبإشراف ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

تنظيم الكرنفال لعرض المشغولات اليدوية والتراثية

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن تنظيم هذا الكرنفال لعرض المشغولات التراثية والحرف اليدوية بمختلف المحافظات المشاركة يعد فرصة كبيرة لتوسيع مجالات التسويق والبيع لهذه المنتجات ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع نقابات الحرفيين والمصنعين لعقد دورات تدريبية للإستفادة من خبراتهم فى مجال تصنيع المشغولات المختلفة، ليتم إضافتها لسوق الحرف اليدوية، وخاصة فى ظل إقبال الأفواج السياحية الزائرة للمحافظة للمنتجات المتنوعة بما يساهم فى التسويق الجيد والمتميز لها، وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب الأسوانى.