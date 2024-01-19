الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة الطابية وممشى أهل مصر (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية. 

جاء ذلك عقب أداء محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، حيث استمع لمطالب عددٍ من المواطنين، ووجه المسئولين بوضع الحلول الفورية لها. 

رافقه خلال الجولة، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

جولة محافظ أسوان

وشدد “عطية” على ضرورة ضخ المزيد من العمالة لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له. 

وكلف محافظ أسوان بالانتهاء من الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء بشكل جمالى ومتناسق، بالتوازي مع تنفيذ الحدائق والأماكن الترفيهية المفتوحة للعائلات، والمشايات والبرجولات والمظلات، وقاعات المناسبات، فضلًا عن اللاندسكيب لتتحول هذه المنطقة لواجهة حضارية مشرفة، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التى أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل مكان. 

مشروع تطوير ممشى أهل مصر

كما تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذى يشهد حاليًا وضع اللمسات النهائية لإنهاء المستوى الأول منه بشكل بانورامى وجمالى متكامل بما سيساهم فى خلق متنفس حضارى، ويبهر الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين، فضلًا عن مواطنى المحافظة. 

وطالب “عطية” بزيادة الوعى لدى الأهالي لمواجهة ظاهرة تشويه المشاهد الجمالية، والكتابة على جدران الأسوار والأعمدة للحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات، ولتظل واجهة مشرفة، وتحقيق الإستدامة لما تم بذله من جهود تصب فى صالح المواطنين. 

محافظ أسوان جولة ميدانية مشروع منطقة الطابية مشروع ممشى أهل مصر مشروعات التطوير

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