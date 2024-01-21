مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم أتوبيس وملاكى بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس بطريق أسوان الصحراوى، اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرون.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس بعد كمين أسوان الصحراوى اثناء الاتجاه لمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وأصابة 4 آخرون.

الدفع بسيارات الأسعاف

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

الجهات الأمنية

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على ارواحهم، والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتبين أن المصابين هم كلًا: مصطفى داوود الكويتي، عمره 22 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، وجعفر عباس عبدالله، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، وامجد سعيد محمد 30 سنة كدمات وسحجات بالجسم، وآخر مجهول الهوية، جميعهم سودانيين الجنسية.

وتم نقل جثة شخص يدعى امجد محمد العدلي، عمره 52 سنة، سائق الملاكي، إلى مشرحة أسوان العمومية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.