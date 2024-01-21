الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الرعاية الصحية: وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) يزور عددًا من المنشآت الصحية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) شملت مستشفى النصر التخصصي، مركز صحة أسرة العرب، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافزة بورسعيد، وفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة بالإسماعيلية، وذلك بهدف الاطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك بما يرمي لتطوير الدعم الفني والتقني بما يتلاءم مع كل المستويات، ويضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وفي غضون الزيارة، تفقد وفد (جايكا) أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، وتم التعرف على الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت سواء خدمات الرعاية الأولية المُقدمة بمركز صحة أسرة العرب، بدءًا من طبيب الأسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشئون المستفيدين بالمنشآت.

فيما تم التعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والتي تقدم الخدمات ذات المستوى الأعلى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتعرف على آليات ومفهوم الإحالة، وذلك من خلال المرور على أقسام المستشفي والتعرف على أنشطة الجودة وسلامة المرضى ونتائج تطبيق 5S. Kaizen والفوائد العائدة من تطبيق مشروعات الجايكا للجودة داخل منشآت الهيئة، كما تم الوقوف على أثر تطبيق مشروع التعاون الفني لتحسين الجودة وسلامة المرضى EH-QIPS، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة سلامة المرضى في المستشفيات المصرية، وذلك من خلال زيارة مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة، والتعرف على نتائج التطبيق على أرض الواقع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: ستشهد 2024 تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع التعاون المصري الياباني لتطوير جودة الرعاية الصحية ونقل الخبرات والبعثات بالتعاون مع (جايكا)، مثمنًا الدور الفعال والتعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وقال رئيس وفد (جايكا): نشيد بمستوى جودة الخدمات الطبية المتقدمة والمتميزة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية التى قمنا بزيارتها، وهو ما يبرهن على إقبال وثقة المواطنين في المنظومة الجديدة، متابعًا: شاهدنا بأعيننا تطبيقًا حقيقيًا لمفاهيم الجودة الشاملة ورعاية المرضى، ولاحظنا انعكاسات إيجابية لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التعاون المشترك المصري الياباني على مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية، وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون بين جايكا وهيئة الرعاية الصحية المصرية.
 

كما ثمَّن أعضاء وفد جايكا التحدي الكبير الذي تواجهه الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير والتكيف مع النظام الصحي الجديد في المقابل من العديد من العادات والتقاليد والنظم القديمة، كأحد أكثر التحديات التي تواجهها الهيئة وخصوصًا في إقليم جنوب الصعيد، ونوه الوفد بأن إنشاء وحدة خاصة للاهتمام بالاستقصاء والتعرف على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع هي نقطة تحول رئيسية لشكل تقديم الخدمة الطبية.

وثمَّن الوفد التحدي الكبير الذي تحملته الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير بين مقدمي الخدمات وكذلك متلقي الخدمات، مشيدًا بالسياسات المبتكرة لتعزيز مأسسة النظام الصحي المصري الجديد المبنى على الحوكمة الرشيدة والجودة الشاملة.

هذا، وشمل الوفد المشارك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كلًا من: "السيدة تكاهاشى سونوكو، نائب رئيس جايكا، السيدة سياكى تومومى، مساعد رئيس جايكا، السيد توبى ماكوتو، مستشار جايكا بمكتب جايكا الرئيسي باليابان، السيد شيتو ماسو، مستشار جايكا، السيدة توسودا كاناكو، خبير ومنسق الشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة".

وكان في استقبال الوفد ومرافقته أثناء الزيارة بالمحافظتين عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، ضم الدكتورة مروة طه، مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوي، ودكتورة مي أبوالفتوح مسئول محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مازن علاء الدين المشرف العام على إدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة، ومن وزارة المالية أ. محمد وائل.

هيئة الرعاية الصحية الوكالة اليابانية جايكا بورسعيد الرعاية الصحية

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