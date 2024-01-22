نقيب التمريض: النقابة حريصة على تخريج جيل متميز قادر على تقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية للكهرباء، الذى انطلق بعنوان "براعم القمة بين تمريض الماضى والحاضر وصناعة المستقبل"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية، وبرعاية المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن نقابة التمريض حريصة على تخريج جيل متميز من التمريض قادر على تقديم الخدمة الطبية فى كل التخصصات الطبية، وعلى رأسها الدقيقة والحرجة بأعلى درجة من الكفاءة.

وتقدمت نقيب التمريض، بالشكر للدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، لحرصه على الاستثمار فى جيل المستقبل، مؤكدة أن دفعة التمريض بالمعهد ستكون دفعة متميزة مُدربة على الكثير من المهارات الفنية.

أهمية دور التمريض

وقدمت نقيب التمريض خلال المؤتمر، عرضًا تفصيلًا عن المعهد، مؤكدة أهمية دور التمريض في أي مؤسسة علاجية، حيث إن أطقم التمريض لم ولن تدخر جهدًا لتحقيق هذا الهدف السامي، معلنة عن حرصها الكامل على تقديم الدعم والتوجية للقائمين على المعهد لتحقيق الهدف المرجو من إنشائه.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، على حرص المعهد لتطوير العنصر البشرى باعتباهم المحرك الأساسى للتطوير، مؤكدًا استمرار المؤتمر الطلابي سنويًا.

وتابع قائلًا: هدفنا تمريض مختلف عن التمريض بمفهوم السابق، فالتمريض يقضى مع المريض حوالى 99% من وقت تواجده بالمنشآت الطبية، وبذلك فهم المحرك الأساسى لتطوير المنظومة الصحية.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الفنى الصحى، إن التدريب المستمر جزء أساسى من تطوير المنظومة الصحية، كما تقدم بالتهنئة للطلاب والمدرسين، مشيدًا بدورهم لتخرج عناصر جيدة وفاعلة فى المجتمع وهو جزء مهم جدًا لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تدريب أطقم التمريض

وبدورها قالت الدكتورة سحر فرج، مديرة مركز الأميرة فاطمة بالعباسية، سعيدة بتنظيم المؤتمر للعام الثانى على التوالي بالأكاديمية، مشيدة بدور النقابة العامة للتمريض والنقيب العام فى تدريب أطقم التمريض للارتقاء بمنظومة التمريض فى الجمهورية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وقال الدكتور مدحت السحار، عضو مجلس الإدارة بشركة الخدمات الطبية، إن مهنة التمريض مهمة سامية وهى تتعامل بشكل أساسي مع صحة الإنسان وهى أغلى شيء لدى أى شخص.

ومن جانبها تقدمت جيهان فؤاد، مديرة المعهد بالشكر للدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود لكل الدعم الذي قدماه للمعهد منذ نشأته، كما تقدمت بالشكر لكل من أسهم وشارك في تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد والطالبات، مؤكدة أن إخلاصهم وتفانيهم في العمل هو حجر الأساس لإنجاح هذا المؤتمر الموجودين فيه ومزيدًا من النجاح والتوفيق.

وخلال فعاليات المؤتمر، قام كل من الدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود بتكريم القائمين على المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

محاضرات علمية

كما شهد المؤتمر تقديم أبحاث لطالبات المعهد ومحاضرات علمية التى تضمنت محاضرة حول "أثر التمريض فى المجتمع المصرى" و"أمن وسلامة المريض"، بالإضافة إلى مشاركات إبداعية للطالبات على مستويات مختلفة تمثلت فى معرض النشاط العلمي والذي احتوى على مجموعة مختارة من المجسمات واللوحات التوضيحية التي تجسد شرحًا للمناهج الخاصة لطالبات التمريض.

كما تم تقديم عدد من الفقرات والأنشطة التمثيلية حول أهمية مهنة التمريض، كما قدم الطلاب اسكتش استعراضيًا بعنوان "كان رايح مدرسته" حول الأحداث التى تشهدها غزة.

عُقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء والعضو المنتدب، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشورى، وبحضور الدكتور أحمد شاهين، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة سحر فرج، مديرة مركز الأميرة فاطمة، وجيهان فؤاد، مدير معهد القمة للتمريض، وبحضور مديرات التعليم الفني علي مستوي وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين من الشركة القابضة للكهرباء وهم محمد أبو المعاطي، والدكتور عبداللطيف الجيار، والدكتور ممدوح محمد.

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

المؤتمر الطلابي الثانى لمعهد القمة للتمريض

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