الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نقيب التمريض: الموافقة على تحديث أدلة العمل الاسترشادية للتمريض

نقيب التمريض
نقيب التمريض

ناقشت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، اليوم، مع مسئولى وزارة الصحة والسكان، عدد من القضايا للإرتقاء بمهنة التمريض، وذلك بمقر ديوان وزارة الصحة والسكان.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم الموافقة علي تحديث أدلة العمل الاسترشادية للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك طبقا لمتطلبات المجلس الصحي المصري، حيث انه لم يتم تحديث الأدلة الإسترشادية منذ عام 2019.

زمالة القبالة

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول زمالة القبالة ومشاركة المهام للمساهمة في الحفاظ علي صحة الأم والطفل وتحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والحد من الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية.

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وقالت نقيب التمريض، إن وزارة الصحة وجهت مستشارها القانوني بالانتهاء من مراجعة قانون مزاولة المهنة، حيث أبدي اهتمامه الشديد لخروج القانون لحيز التنفيذ بعد اعتماده.

وبدورها أوصت وزارة الصحة والسكان بضرورة تعميم ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة علي أوسع نطاق لجموع أفراد هيئه التمريض وكذلك طلبة وطالبات التمريض بمصر، كما أشاد بأهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية.

توطين صناعة اللقاحات في مصر

وفى سياق أخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.

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جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أثنت على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، والذي يضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالدولة، ووجهت بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.

التمريض الصحة أدلة العمل الاسترشادية منظمة الصحة العالمية صحة الأم والطفل إستراتيجية القومية للسكان

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