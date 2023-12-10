نقيب التمريض تترأس غرفة الطوارئ المركزية بالنقابة لحث الأعضاء على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، غرفة طوارئ النقابة العامة للتمريض، لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ النقابة فى المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتى ضمت ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحى، وعدد من مديرى الشئون الصحية وأعضاء مجلس نقابة التمريض.

وأشارت إلى أن غرفة الطوارئ المركزية للنقابة تقوم بالتنسيق مع 25 غرفة طوارئ فرعية علي مستوي الجمهورية لحث أعضاء هيئة التمريض على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة لضمان مشاركة أكبر عدد من التمريض بكافة المحافظات.

غرف الطوارئ الفرعية

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يتم المتابعة مع غرف الطوارئ الفرعية تصويت أعضاء هيئة التمريض على مستوى المحافظات، حيث تم إرسال كشوف بأعداد التمريض وأسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث ايام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المأمورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة.

وفى سياق متصل، زارت الدكتورة كوثر محمود مستشفيى الكهرباء والمنيرة العام، حيث تفقدت أطقم التمريض فى المستشفيات، وحثتهم على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

المشاركة الإيجابية فى الانتخابات

وبدورهم وجه أطقم التمريض فى مستشفى الكهرباء رسالة للمواطنين وباقى أطقم التمريض بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات حيث رفعوا لافتات بعنوان "أنزل وشارك.. تمريض مستشفى الكهرباء".

يذكر إن غرف الطوارئ المركزية عقدت برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية، وبحضور الدكتورة نيفين عبدرب النبي محمد رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، الدكتورة بثينه يوسف مدير عام التمريض بالصحة العامة لتامين الصحى، عزه جلال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة، أميرة فاروق أمين صندوق النقابة العامة للتمريض، نادية صلاح مدير تمريض مستشفى مدينة نصر، أمل فخر الدين وكيل ثانى النقابة العامة للتمريض، سماح محمد امين مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، شيرين مبروك مدير تمريض التأمين الصحى فرع القاهرة.

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