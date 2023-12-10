الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة

نقيب التمريض
نقيب التمريض

أدلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ، اليوم، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية بلجنة فرعية 11 التابعة لمحافظة الجيزة.
وأكدت نقيب التمريض ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجبا وطنىا، حيث أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر خلال الانتخابات.

أعضاء هيئة التمريض
 

وقالت إن النقابة وجهت كل أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة إلى ضرورة الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية التى كفلها الدستور والقانون.

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وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو 25 محافظة، أكدت خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض فى المحافظات وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية.
وفى سياق متصل تتابع نقيب التمريض، اليوم، خطة طوارئ النقابة العامة للتمريض والنقابات الفرعية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حيث تم تشكيل 25 غرفة طوارئ علي مستوي الجمهورية برئاسة الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام، وعبده رفعت، وكيل النقابة العامة، وأعضاء هيئه المكتب، خلال فترة الانتخابات.

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نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارىء لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

خطة النقابة العامة
 

وأفادت بأن خطة النقابة العامة والنقابات الفرعية، تتضمن مشاركة أكبر عدد من التمريض علي مستوي الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية علي مدار 3 أيام بطريقة منظمة.
وقالت الدكتورة كوثر محمود إنه تم إلزام مديرات التمريض بإرسال كشوفات بأعداد التمريض وأسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاثة أيام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المأمورية للتمريض إلا بعد التأكد من المشاركة، لافتة إلى أنه سيتم التنبيه على مديرات التمريض بأن المشاركة للتمريض تقييم أساسي.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود بأنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات التمريض بالجمهورية عن طريق النقابات الفرعية والنقابة العامة، وتوثيق الاجتماعات عن طريق التواصل الاجتماعي، والواتس آب، والاتصالات المستمرة للدعاية عن طريق مديرات التمريض.

نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
نقيب التمريض
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