الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارىء لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن تشكيل 25 غرفة طوارىء علي مستوي الجمهورية برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام وعبده رفعت وكيل النقابة العامة وأعضاء هيئه المكتب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن النقابة العامة للتمريض وضعت خطة بالتعاون مع النقابات الفرعية، حول آلية المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية ونزول التمريض للتصويت خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراءها من يوم 10 حتى 12 ديسمبر.
وأوضحت أن خطة النقابة العامة والنقابات الفرعية، تتضمن مشاركة أكبر عدد من التمريض علي مستوي الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية علي مدار 3 أيام بطريقة منظمة.

المشاركة الفعالة في الانتخابات

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى توعية أطقم التمريض بأهمية النزول والمشاركة، وحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة الفعالة من خلال نزولهم فى الانتخابات، مؤكدة إنه تلاحظ تحمس من جموع التمريض تجاة المشاركة الفعالة.

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وأعلنت نقيب التمريض عن تشكيل غرفه طوارئ بكل نقابه فرعية برئاسة النقيب الفرعي تحت اشراف رئاسة النقابة العامة، وذلك إلى جانب غرفه الطوارئ الرئيسية بالنقابة العامة لمتابعة سير نزول التمريض للانتخابات، كما تم إعداد كشوفات بأسماء الأعضاء واللجان الانتخابية تسهيلا عليهم.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بإنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات التمريض بالجمهورية عن طريق النقابات الفرعية والنقابة العامة، وتوثيق الاجتماعات عن طريق التواصل الاجتماعي، والواتس اب، والاتصالات المستمرة للدعاية عن طريق مديرات التمريض.

إرسال كشوفات بأعداد التمريض
 

وأضافت إنه سيتم الزام مديرات التمريض بإرسال كشوفات بأعداد التمريض واسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث ايام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المامورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة، لافته إلى أنه سيتم التنبيه على مديرات التمريض بأن المشاركة للتمريض تقييم اساسي. 

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وقالت نقيب التمريض إن غرفة طوارىء الانتخابات المنعقدة بمقر النقابة العامة للتمريض ستضم كلا من...

- كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية.

- عبده رفعت وكيل النقابة العامة لتمريض مصر ونائب رئيس غرفة متابعة الانتخابات.

- نيفين عبدرب النبي محمد رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

- بثينه يوسف مدير عام التمريض بالصحة العامة لتامين الصحى

- عزه جلال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة

- اميرة فاروق أمين صندوق النقابة العامة للتمريض

- نادية صلاح مدير تمريض مستشفى مدينة نصر 
- امل فخر الدين وكيل ثانى النقابة العامة للتمريض

- شوقية سيد مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالجيزة

- سماح محمد امين مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

- شيرين مبروك مدير تمريض التأمين الصحى فرع القاهرة

- سامية حسن محب مساعد أمين الصندوق

- ليلى محمود مصطفى عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة

- هانم السيد يس محمود عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة 
- فاطمه محمد حسيب عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
التمريض غرفة طوارىء الانتخابات الرئاسية النقابات الفرعية توثيق الاجتماعات

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