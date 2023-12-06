نقيب التمريض تشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره واجبا وطنيا، كما أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر فى الانتخابات المقبلة.

وأشادت نقيب التمريض بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"، التي أطلقتها «الدستور» لتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقالت، لـ"الدستور"، إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو ٢٥ محافظة، أكدت خلالها أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض فى المحافظات وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، حيث تلاحظ تحمس من جموع التمريض تجاه المشاركة الفعالة.

إعداد مطويات خاصة بإنجازات الرئيس

وأشارت إلى أن النقابة قامت بإعداد مطويات خاصة بإنجازات الرئيس السيسى التى تحققت في عدة مجالات، على رأسها الصحة على مدار السنوات الماضية، وتوزيعها على أطقم التمريض على مستوى الجمهورية.



وثمنت نقيب التمريض، دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التي تستهدف الرعاية الصحية للمواطنين، وكان من أبرز نتائجها إعلان خلو مصر من الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس C".

موعد الانتخابات الرئاسية

وتعقد الانتخابات الرئاسية داخل مصر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.



وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر.