كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض بالمؤتمر العلمى الدولى الأول بالعراق

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر العلمى الدولى الأول لنقابة التمريض العراقية تحت شعار "التمريض قوة للتغير والإرتقاء بالواقع الصحى"، بحضور المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء، وممثلين عن دول قطر وسوريا.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض تلقت دعوة من فراس الموسوى نقيب تمريض العراق ومحمد طوفان نقيب تمريض كربلاء، لحضور المؤتمر العلمى الدولى الأول للتمريض بمحافظة كربلاء بالعراق، حيث استعرضت خلال المؤتمر تطوير منظومة التمريض في مصر وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظات تدريجيًا بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

خطة تطوير منظومة تعليم التمريض



وتطرقت نقيب التمريض، خلال المؤتمر إلى خطة تطوير منظومة تعليم التمريض في مصر خاصة التعليم الفني، وذلك بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة والدبلومات التى تنظمها نقابة التمريض بشكل دورى.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على الدعم السياسي الذى يتلقاه الفريق الصحي بأكمله وعلى رأسهم التمريض من جانب القيادة السياسية، وكذلك دعم الاعلام لأطقم التمريض والتى ساهمت فى تغيير الصورة الذهنية للتمريض بالمجتمع المصري.

إشادة محافظ كربلاء

وبدوره أشاد المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء بخطة تطوير المنظومة الصحية فى مصر، فى حين أعلن فراس الموسوى نقيب تمريض العراق، عن رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات بين مصر والعراق، والاستفادة من خبرة مصر في تطوير وتعليم التمريض.



وفى ختام المؤتمر، تلقت الدكتورة كوثر محمود تكريمين إحداهما من محافظ كربلاء والأخر من نقابة التمريض العراقية، حيث أبدت سعادتها بالتكريم والذى أكدت أنه تكريم لكافة أطقم التمريض فى مصر.

وكانت النقابة العامة للتمريض، قد عقدت ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى "معهد تدريب الأطباء سابقًا".

IMG-20231128-WA0017

IMG-20231128-WA0018

IMG-20231128-WA0015

VID-20231128-WA0006

IMG-20231128-WA0004

IMG-20231128-WA0019

IMG-20231128-WA0005