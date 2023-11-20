الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب عام التمريض تفتح فرعًا جديدًا للنقابة بالسويس لخدمة 4000 عضو

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فرعا جديدا للنقابة بمحافظة السويس لخدمة 4000 عضو بالتمريض فى المحافظة، وذلك لأول مرة، بدعم ورعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.
وأشارت إلى أن نقابة تمريض السويس كان مقرها محافظة بورسعيد، حيث إنها كانت جزءا من نقابة تمريض بورسعيد، والمسئولة عن ٥ نقابات هي بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس.

كوثر محمود: التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية وتشيد بمجهودات التمريض المصرى


وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن النقابة لديها 14 نقابة فرعية للتمريض، وحاليا أصبح عدد الفروع 25 نقابة فرعية، لافته إلى أنه تم العمل على إنشاء نقابة السويس منذ 6 سنوات، وتم العمل على تجديدها بشكل كامل بدعم من محافظ السويس حتى تم افتتاحه اليوم.

استقبال محافظ السويس

خلال زيارتها للمحافظة، استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نقيب التمريض بديوان عام المحافظة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا التى تهم المريض، كما تم تكريم المحافظ من قبل نقابة التمريض.
ووجهت نقيب التمريض الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد السبكي علي تطوير منظومة الصحة بمحافظة السويس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تقدمت بالشكر للأستاذة سيدة مبارك النقيب الفرعي بالسويس.

txt

نقيب التمريض تكشف تفاصيل البورد العربى للتمريض لتقديم رعاية تمريضية شاملة


وشهدت نقيب التمريض خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض فى محافظة السويس، تخرج دفعة من دبلومة مكافحة العدوى، كما تم تكريم 200 عضو من الكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

تطرقت نقيب التمريض خلال الإحتفالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتشديد على أعضاء هيئة التمريض ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية.
يذكر أنه شارك فى الاحتفالية الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، ومدير المستشفى السويس العام، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحى بالسويس.

IMG-20231120-WA0063
IMG-20231120-WA0063
IMG-20231120-WA0062
IMG-20231120-WA0062
IMG-20231120-WA0061
IMG-20231120-WA0061
IMG-20231120-WA0058
IMG-20231120-WA0058
IMG-20231120-WA0057
IMG-20231120-WA0057
IMG-20231120-WA0048
IMG-20231120-WA0048
IMG-20231120-WA0047
IMG-20231120-WA0047
IMG-20231120-WA0046
IMG-20231120-WA0046
IMG-20231120-WA0045
IMG-20231120-WA0045
IMG-20231120-WA0043
IMG-20231120-WA0043
IMG-20231120-WA0044
IMG-20231120-WA0044
IMG-20231120-WA0042
IMG-20231120-WA0042
IMG-20231120-WA0041
IMG-20231120-WA0041
التمريض فرع جديد دبلومة مكافحة العدوى الكوادر المتميزة محافظ السويس تطوير منظومة الصحة

مواد متعلقة

الدواء: انتهاء ثانى دورات البرنامج التدريبى الخاص باليقظة الدوائية

"الطفولة والأمومة" القيادة السياسية داعمة بشكلٍ كبير حقوق الأطفال فى مصر

الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أحدث البروتوكولات الطبية بجنوب سيناء

بالصور.. استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

الدواء: بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة

الرعاية الصحية: تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظتي "الأقصر وأسوان"

دورة تدريبية حول القواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية

هيئة الدواء تشارك فى المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟