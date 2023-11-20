نقيب عام التمريض تفتح فرعًا جديدًا للنقابة بالسويس لخدمة 4000 عضو

افتتحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فرعا جديدا للنقابة بمحافظة السويس لخدمة 4000 عضو بالتمريض فى المحافظة، وذلك لأول مرة، بدعم ورعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأشارت إلى أن نقابة تمريض السويس كان مقرها محافظة بورسعيد، حيث إنها كانت جزءا من نقابة تمريض بورسعيد، والمسئولة عن ٥ نقابات هي بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس.



وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن النقابة لديها 14 نقابة فرعية للتمريض، وحاليا أصبح عدد الفروع 25 نقابة فرعية، لافته إلى أنه تم العمل على إنشاء نقابة السويس منذ 6 سنوات، وتم العمل على تجديدها بشكل كامل بدعم من محافظ السويس حتى تم افتتاحه اليوم.

استقبال محافظ السويس

خلال زيارتها للمحافظة، استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نقيب التمريض بديوان عام المحافظة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا التى تهم المريض، كما تم تكريم المحافظ من قبل نقابة التمريض.

ووجهت نقيب التمريض الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد السبكي علي تطوير منظومة الصحة بمحافظة السويس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تقدمت بالشكر للأستاذة سيدة مبارك النقيب الفرعي بالسويس.



وشهدت نقيب التمريض خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض فى محافظة السويس، تخرج دفعة من دبلومة مكافحة العدوى، كما تم تكريم 200 عضو من الكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

تطرقت نقيب التمريض خلال الإحتفالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتشديد على أعضاء هيئة التمريض ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية.

يذكر أنه شارك فى الاحتفالية الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، ومدير المستشفى السويس العام، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحى بالسويس.

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