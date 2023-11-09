الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تكشف تفاصيل البورد العربى للتمريض لتقديم رعاية تمريضية شاملة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية التمريض جامعة قناة السويس، بمقر الجامعة بالإسماعيلية، الذي يعقد بالتعاون مع جامعة إيديث كوان بأستراليا.
واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال فعاليات المؤتمر، تفاصيل برنامج البورد العربى للتمريض وميزاته، لافته إلى أنه يسهم فى إعداد طاقم تمريضى مؤهل لتقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للفرد والأسرة والمجتمع، وتطبيق أخلاقيات مهنة التمريض وتطوير الذات والمهنة.

IMG-20231109-WA0029


وأضافت أن البورد العربى يسهم فى تقديم رعاية تمريضية شاملة متخصصة في مجال تمريض الطوارئ والكوارث مبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية التمريضية بجودة عالية للحالات الطارئة، وبالسرعة المطلوبة بناءً على نتائج التقييم والتشخيص التمريضي.

IMG-20231109-WA0026

تدريب البورد العربى

وأشارت إلى أن تدريب البورد العربى يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة لحدوث الكوارث ووضع الخطط اللازمة؛ لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها، وتطبيق أسس ومبادئ الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة.
وقالت التدريب يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمساندة اللازمة للفرد والأسرة والمجتمع في حالات الطوارئ والكوارث والفئات المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لتطوير الخدمات الصحية في مجال الطوارئ والكوارث.

IMG-20231109-WA0024

 

دور القبالة

وأشارت إلى أن الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، تحدثت خلال المؤتمر عن دور القبالة الهام فى مصر، لافتة إلى أن المؤتمر شهد حضور الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب الأسبق، حيث تحدث عن الهبوط المفاجئ والجلطات المفاجئة.

IMG-20231109-WA0025

نقيب التمريض:النقابة زارت 20 محافظة خلال شهرين لدعم "الرئيس" والوقوف على تحديات المهنة


من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، سعي الجامعة إلى تقديم خدمة طبية متميزة وتحديث المنظومة الصحية وتطوير التعليم الطبي، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي.

التفاوتات الصحية

بدورها قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، إن التفاوتات الصحية لها آثار سلبية على سلامة المرضى منها التشخيص المتأخر والتخطيط غير الملائم للرعاية الصحية والتواصل غير الفعال، والافتقار إلى ثقافة السلامة، مما يعرض المرضى للخطر أثناء تلقي الرعاية الصحية.

txt

نقيب التمريض تؤكد أهمية الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتطبيقه بشكل عاجل


وفى نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس، قام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين فى المؤتمر، وفى نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس، قام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين فى المؤتمر.

يذكر أنه عقد المؤتمر بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس عبدالله، وكيل كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من قيادات التمريض وعمداء الكليات بالمحافظة.

التمريض المؤتمر العلمي الدولي التاسع جامعة قناة السويس خدمة طبية متميزة المنظومة الصحية التعليم الطبي

مواد متعلقة

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

وزير الصحة يؤكد: بذل كل سبل الدعم لتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

استشارى بـ"فاو" توضح تأثير استخدام المضادات الحيوية على الحيوانات والنباتات

"الصحة العالمية": استخدام المضادات الحيوية لا يمنع انتشار العدوى

الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات خطر يُهدِّد الصحة

اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الرقابة الصحية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الرعاية الصحية تتلقى دعوة للمشاركة فى يوم الصحة خلال قمة COP28

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع رئيس معهد «جوستاف روسى» الفرنسى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

عبقري في 6 ابتدائي.. الطالب يحيى يلتحق بكلية العلوم لنبوغه المبكر (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس