نقيب التمريض تكشف تفاصيل البورد العربى للتمريض لتقديم رعاية تمريضية شاملة

شاركت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية التمريض جامعة قناة السويس، بمقر الجامعة بالإسماعيلية، الذي يعقد بالتعاون مع جامعة إيديث كوان بأستراليا.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال فعاليات المؤتمر، تفاصيل برنامج البورد العربى للتمريض وميزاته، لافته إلى أنه يسهم فى إعداد طاقم تمريضى مؤهل لتقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للفرد والأسرة والمجتمع، وتطبيق أخلاقيات مهنة التمريض وتطوير الذات والمهنة.



وأضافت أن البورد العربى يسهم فى تقديم رعاية تمريضية شاملة متخصصة في مجال تمريض الطوارئ والكوارث مبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية التمريضية بجودة عالية للحالات الطارئة، وبالسرعة المطلوبة بناءً على نتائج التقييم والتشخيص التمريضي.

تدريب البورد العربى

وأشارت إلى أن تدريب البورد العربى يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة لحدوث الكوارث ووضع الخطط اللازمة؛ لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها، وتطبيق أسس ومبادئ الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة.

وقالت التدريب يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمساندة اللازمة للفرد والأسرة والمجتمع في حالات الطوارئ والكوارث والفئات المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لتطوير الخدمات الصحية في مجال الطوارئ والكوارث.

دور القبالة

وأشارت إلى أن الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، تحدثت خلال المؤتمر عن دور القبالة الهام فى مصر، لافتة إلى أن المؤتمر شهد حضور الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب الأسبق، حيث تحدث عن الهبوط المفاجئ والجلطات المفاجئة.



من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، سعي الجامعة إلى تقديم خدمة طبية متميزة وتحديث المنظومة الصحية وتطوير التعليم الطبي، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي.

التفاوتات الصحية

بدورها قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، إن التفاوتات الصحية لها آثار سلبية على سلامة المرضى منها التشخيص المتأخر والتخطيط غير الملائم للرعاية الصحية والتواصل غير الفعال، والافتقار إلى ثقافة السلامة، مما يعرض المرضى للخطر أثناء تلقي الرعاية الصحية.



وفى نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس، قام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين فى المؤتمر، وفى نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس، قام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين فى المؤتمر.

يذكر أنه عقد المؤتمر بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس عبدالله، وكيل كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من قيادات التمريض وعمداء الكليات بالمحافظة.