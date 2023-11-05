الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض:النقابة زارت 20 محافظة خلال شهرين لدعم "الرئيس" والوقوف على تحديات المهنة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التمريض جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ويشغلهم قضايا الدولة الداخلية والخارجية، مؤكدة على استعداد أطقم التمريض لتقديم الغالى والنفيس فى سبيل الوطن.
جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الأقصر، بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر نيابه عن المحافظ، والدكتور محمد العماري نائب رئيس لجنة صحة النواب، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من القيادات ومديرى الإدارات الصحية بالأقصر، ومديرى المستشفيات، بالإضافة إلى كوكبة من التمريض بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة.

20 محافظة خلال شهرين
 

وأشارت نقيب التمريض إلى أن محافظة الأقصر هى المحافظة رقم 20 التى قامت النقابة بزيارتها ضمن جولة شاملة قامت بها النقابة على مدار شهرين للوقوف على  التحديات التى تواجه الفرق التمريضية وتكريم الكوادر المتميزة، بالإضافة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ودعم القضية الفلسطينية مؤخرًا.

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وأشادت بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتى وصفتها بالحكيمة، مؤكدة على دعم النقابة الكامل لقرارات الرئيس، بالإضافة إلى دعم النقابة للأشقاء الفلسطينيين.

المشاركة الإيجابية فى الانتخابات
 

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم النقابة الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما حثت الأعضاء على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.
وقالت إنه شارك فى حضور الإحتفالية نحو 600 عضو بالتمريض فى محافظة الأقصر، حيث تم تكريم 350 من الفرق التمريضية المتميزة، كما تقدمت بالشكر للأستاذ أشرف عبدة نقيب فرعي الأقصر ومجلس إدارته.

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وفى ختام الإحتفالية؛ تقدمت نقيب التمريض، بالشكر والتقدير للجهد المبذول من جانب أطقم التمريض فى محافظة الأقصر، لافته إلى أن التمريض أثبت كفاءته فى مواجهة التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات السابقة وعلى رأسها فيروس كورونا والتى كانت أكبر تحدى لتمريض العالم بأكمله.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
التمريض الرئيس تحديات المهنة نسيج الوطن قضايا الدولة الفرق التمريضية

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