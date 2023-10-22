كوثر محمود: فتح الباب أمام التمريض للتطوع فى العناية التمريضية للأشقاء الفلسطينيين

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة البحيرة، حضرها الدكتور أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وعدد من القيادات ومديرى الإدارات بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، ومديرى المستشفيات، بالإضافة إلى كوكبة من التمريض بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، لتكريم الكوادر المتميزة والوقوف على التحديات التى تواجه الفرق التمريضية فى كل محافظة على حدة.

جهود الرئيس السيسى

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاحتفالية تناولت الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، لافتة إلى أن النقابة قامت بإعداد مطويات تضم إنجازات الرئيس فى مجالات الصحة والتمريض وتم توزيعها على الحاضرين فى احتفالية التمريض، والتى تطرقت إلى دوره البارز فى إطلاق المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير المنشآت الصحية ومبادرة حياة كريمة.

السيسى بطل الأمة العربية وقائدها

وشددت نقيب التمريض، خلال الاحتفالية، على دعم النقابة الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتى وصفتها بـ"الحكيمة"، لافتة إلى أن تمريض مصر أطلق على الرئيس لقب؛ "بطل الأمة العربية وقائدها" لحرصه الشديد على استقرار مصر وفلسطين والمنطقة بأكملها.

فتح الباب للتطوع

وجددت الدكتورة كوثر محمود، رفضها القاطع، للتهجير القسرى للفلسطينين وتوطينهم خارج أراضيهم ومحو الهوية الفلسطينية، معلنة عن فتح الباب أمام التمريض للتطوع فى العناية التمريضية للأشقاء الفلسطينيين على أن تتولى النقابات الفرعية تسجيل المتطوعين.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه شارك فى الاحتفالية نحو 750 عضوا بالتمريض، لافتة إلى أنه تم تكريم 500 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رحاب مرعي نقيب التمريض الفرعي بالبحيرة.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال