الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تستنكر استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بـ"الأراضى الفلسطينية" وتصفها بجريمة حرب

نقيب التمريض
نقيب التمريض

استنكرت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية، بعد استهداف جيش الاحتلال لـمستشفى الأهلي المعمداني والتى أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، مؤكدة أنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

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وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشآت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذى يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليست منشأة عسكرية.

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وأشارت إلى أن مجلس نقابة التمريض يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعب المصري، مؤكدة أن النقابة لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل، للأشقاء الفلسطينيين متى كان ذلك ممكنا.

استهداف مستشفى الأهلي المعمداني
 

يذكر أن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قد أعلن أن أكثر من 500 شهيد حتى الآن هم ضحايا استهداف مستشفى الأهلي المعمداني خلال قصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن ما حدث حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية.

وتابع: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، باستهدافها ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني بقصف مكثف.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف، مشيرًا إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريًا بسبب الغارات.

كما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الحداد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية مدة ثلاثة أيام، حسبما ذكر مكتبه في بيان. كما أمر عباس "بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي وعلى كل من استشهد على يد الاحتلال".

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