الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط: أى عقل من جهنم ذلك الذى يقصف مستشفى المعمدانى بنزلائه العُزّل؟

أبوالغيط
أبوالغيط

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استهداف مستشفى العربي المعمداني، قائلًا: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟".

وأضاف أبوالغيط عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورًا".

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

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